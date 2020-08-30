المصرف المتحد يدرب 70% من فريق عمله من خلال "E- Learning"

أعلن المصرف المتحد عن تنظيم أكبر سلسلة من البرامج والدورات التدريبية للتعليم عن بُعد «e-learning»، وذلك لتدريب وتأهيل نحو 70% من فريق عمله بـ64 فرعاً تغطى أنحاء الجمهورية.

وقال البنك، فى بيان له، إن سلسلة البرامج والدورات التدريبية تنقل لأكثر من 550 متدرباً عبر تطبيق «زووم»، حيث تتيح العديد من المهارات؛ منها كيفية اكتساب مهارات البيع وتحقيق المستهدفات، وفن التعامل المحترف لإنجاز الأعمال، وكذلك تنمية مهارات إدارة الوقت، فضلاً عن أساسيات الأعمال فى مجال البنوك.

من جانبه، قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن التعليم عن بُعد يسهم فى تقديم فرص تعليمية وتدريبية ومهنية أفضل لتنمية مهارات فريق العمل من خلال نموذج للتعلم الذاتى فى مختلف المجالات المصرفية.

وأوضح «القاضى» أن هناك نمواً فى معدلات الإقبال عالمياً على برامج التعليم عن بُعد، خاصة بعد جائحة كورونا، وهذا مؤشر لتغيير ثقافى فى العملية التعليمية بمراحلها المختلفة وخروجها من الشكل النمطى إلى آفاق أوسع ومؤثرات أكبر فى مجال التنمية البشرية وجداريات العمل، فالعزل والتباعد الاجتماعى أجبر الخبراء على التحول الافتراضى فى التعليم حفاظاً على استمرار العملية التعليمية والتدريبية.

وعن استراتيجية تعظيم أداء فريق عمل المصرف المتحد، أشار «القاضى» إلى أن استراتيجية المصرف تعتمد على إتاحة فرص التدريب والتأهيل علمياً وعملياً مع كبرى المؤسسات التدريب العالمية والمحلية، فقد سبق أن قام فى عام 2018 بتوقيع اتفاقية للتعليم الإلكترونى مع المعهد المصرفى المصرى.