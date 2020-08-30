نتيجة الدبلومات الفنية 2020.. خطوات الاستعلام عنها فور ظهورها

أعلن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية وإعلانها رسميًا، غدًا الأحد الموافق 29 أغسطس الحالي، وذلك في تمام الساعة 12 ونصف ظهرًا، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وتستعرض "الوطن" طريقة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2020 على النحو التالي:

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية فور ظهورها عن طريق الرابط الذي خصصته الوزارة عبر بوابة التعليم الفني من هنـــــــــا.

طريقة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2020

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية إلكترونيًا دون الانتظار لظهورها رسميًا في المدارس عن طريق الرابط الذي خصصته الوزارة.

وذلك عن طريق دخول الطالب أو ولي الأمر إلى الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية لهذا العام.

- اختر النوعية (دبلوم صناعي - دبلوم زراعي - دبلوم فندقي- دبلوم تجاري - تعليم مزدوج.. إلخ).

ثم يقوم الراغب في الاستعلام عن النتيجة بكتابة الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب الذي يريد الاستعلام عنه.

- يقوم المُستعلم بعد ذلك بالضغط على كلمة الاستعلام أو ظهور النتيجة.

- تظهر أمام الطالب درجاته التي قام بالاستعلام عنه.

عدد طلاب المرحلة الأولى من الدبلومات الفنية

وأدى الامتحانات التحريرية فى الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة، وتم البدء في أعمال تقدير الدرجات للدبلومات الفنية 8 أغسطس الحالي داخل 90 مقر تقدير، ووصل عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفني بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما بلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، وبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركزًا بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضوًا، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدرًا، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضوًا.