نائب وزير التعليم لـ"الوطن": "البنات" يكتسحن قائمة أوائل الدبلومات الفنية

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن الطالبات اكتسحن قائمة الأوائل في نتيجة الدبلومات الفنية هذا العام.

وأضاف مجاهد، في تصريحات لـ"الوطن"، أن عدد الأوائل هذا العام أقل من العام الماضي، مشيرا إلى أن القائمة تضم أكثر من 30 طالبًا وطالبة من جميع نوعيات الدبلومات الفنية.

وأكد نائب الوزير اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية وإعلانها رسميا، غدا الأحد في تمام لساعة 12 ونصف ظهرا، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم .

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت إتاحة نتيجة الدبلومات الفنية للطلاب سيتم عبر الرابط الرسمي لموقع الوزارة http://emis.gov.eg/.