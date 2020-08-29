التعليم تعلن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية: الساعة 12:30 ظهر الغد

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية وإعلانها رسميا، سيكون غدا الأحد في تمام الساعة 12 ونصف ظهرا، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت إتاحة نتيجة الدبلومات الفنية للطلاب سيتم عبر الرابط الرسمي لموقع الوزارة http://emis.gov.eg/.

وأكد نائب وزير التعليم أن 239 ألف طالب وطالبة سوف يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2020، منهم ما يقرب من 40 ألف حالة غش أثناء الامتحانات، تم ضبطها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الطلاب المتورطين فيها.

وأضاف مجاهد أن الشؤون القانونية في الوزارة أعدت تقريرا خاصا عن حالات الغش والطلاب الذين تقرر حرمانهم من الامتحانات بسبب الغش.