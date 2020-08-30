"القطاع الخاص" يستحوذ على اهتمام قمة محافظي البنوك الأفريقية السنوية

شهد القطاع الخاص اهتماماً خاصاً من قبل محافظى البنوك المركزية الأفارقة، حيث طالب طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، البنك الأفريقى للتنمية، بتغيير سياساته التمويلية والتوسع فى تمويل المشروعات والقطاع الخاص والتوجه نحو السوق مباشرة، بهدف خلق فرص العمل بدلاً من انتهاج سياسة تمويل ميزانيات الدول، خاصة أن الاحتياجات الطموحات لدى القارة الأفريقية كبيرة وتزداد نمواً، ويعتبر القطاع الخاص بمثابة المحرك الرئيسى لهذه التنمية.

وأشار عامر فى حديثه بالقمة إلى أن قارة أفريقيا ظلت تحصل على دعم مالى من الدول المتقدمة، ولكنه يظل بعيداً عن القدر الكافى، وبعيداً عما هو ملائم، إذا ما قورن بما تقدمه القارة الأفريقية إلى العالم المتقدم مقوماً بالعملة الصعبة، فأفريقيا تقدم أكثر من 547 مليار دولار كل عام، عبر تصدير المواد الخام والخدمات والبضائع، بينما يظل التمويل الذى تحصل عليه القارة يشبه الفتات بالمقارنة بهذا المبلغ، وليست هذه معادلة منصفة أو صيغة متوازنة، وعلينا أن نعيد التفاوض حول ذلك.

وقال «إذا تحدثنا عن تجارة يقترب حجمها من 600 مليار دولار سنوياً وفى اتجاه واحد، نجد أننا نحتاج لتمويل مكافئ لمثل هذا المستوى من التجارة، حيث إن هذا التمويل هام لاستقرار الشعوب الأفريقية، ولكبح التضخم وتحسين مستوى المعيشة، لذلك نحتاج إلى أن يؤدى بنك التنمية الأفريقى دوراً أكبر، وأن يناقش ذلك مع الأطراف الأخرى نيابة عنا».