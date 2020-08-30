"كورونا": تعافي آخر 5 حالات بـ"الفشن".. و14 إصابة بالقليوبية

سجل مستشفى الفشن المركزى جنوب بنى سويف، أمس، صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد، عقب تعافى وخروج آخر 5 حالات كانت محتجزة بالمستشفى، بعد تلقيهم العلاج والبروتوكول الخاص بوزارة الصحة.

وشهد مستشفى الفشن بقيادة الدكتور محمد عبدالسلام، أمس، خروج آخر 5 حالات كانت محتجزة داخل المستشفى مصابة بفيروس كورونا عقب تلقيهم العلاج اللازم. وقال مصدر داخل مديرية الصحة فى بنى سويف إن المستشفى يعمل بشكل طبيعى ويقدم الخدمة الطبية للمواطنين، على أن يتم إحالة أى حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا إلى مستشفى حميات بنى سويف أو الصدر وفقاً للتنسيق.

وفى القليوبية، سجلت المحافظة 14 حالة إصابة جديدة بكورونا، فى مدن ومراكز القناطر الخيرية وبنها وغرب شبرا الخيمة وطوخ وقها وكفر شكر، بينما سجلت 5 مدن ومراكز أخرى صفر إصابات بفيروس كورونا، هى الخانكة، والعبور، وشرق شبرا الخيمة، وشبين القناطر، وقليوب، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 9234 حالة إصابة.

ومنعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية إقامة سوق المواشى الأسبوعى فى مدينة تلا، تنفيذاً لتعليمات اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، وفق توجيهات مجلس الوزراء بمنع إقامة الأسواق لمنع انتشار كورونا.

وتعافى والد اللاعب الدولى محمد صلاح من إصابته بكورونا، ليدخل فى مرحلة العزل الصحى المنزلى فى فيلا مملوكة للأسرة بالقاهرة، وقالت مصادر مقرّبة من أسرة اللاعب إن والده تعرّض لوعكة صحية وضيق فى التنفس جرّاء الإصابة بالفيروس، ما استلزم خضوعه لفحوصات طبية وعملية جراحية فى القلب.