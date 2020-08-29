محافظ الفيوم: من يفكر في عمل مخالفة بناء سنتعامل معه بكل قوة

قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية، كان يدور حول المشهد العمرانى والتشوهات التى طالته، وبات واضحا للجميع، وتابع: "سيتم التعامل معه بمنتهى القوة والحزم، والانتهاء من هذا المشهد بوجه السرعة، حتى يكون هناك تخطيط عمرانى يراعى الأجيال القادمة".

وأضاف "الأنصارى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المحافظة تعمل وفق خطة زمنية للقضاء تماماً على كل مظاهر مخالفات البناء، وتابع: "اللى هيفكر يعمل مخالفة جديدة، سيتم التعامل معه بمنتى القوة والحزم".

ولفت محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة تسير بخطى ثابتة فى تقنين أراضى وضع اليد، وتابع: "الحالات غير الجادة يتم استرداد الأرض منه بما عليها مهما كان.. لأنه لم ينهى إثبات ملكيته على.. ولا رجعه فيها"، مشيرا إلى وجود تنسيق أمنى فى مواجهة مخالفات البناء، واسترداد ممتلكات الدولة، كون ذلك من مصلحة الأجيال القادمة، ويصب فى صالح الدولة المصرية.