باحث بالجماعات الإرهابية: محمود عزت من جيل "سيد قطب" الأشد قسوة

قال سامح عيد، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن محمود عزت، القائم بأعمال جماعة الإخوان، وهو من الرعيل الأول لأعضاء جماعة الإخوان، حيث يعد أحد أعضاء جيل "سيد قطب" وهو الأشد قسوة من جيل "حسن البنا".

وأضاف "عيد"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن "عزت" كان المسؤول عن الملف المالي للجماعة، وسقوطه سيؤدي إلى إفراط عقد جماعة الإخوان المسلمين بالداخل والخارج، موضحا أنه هو الرقم الصعب داخل تنظيم الإخوان الإرهابي، وليس خطيبا مفوها، ولذا لم يظهر أمام شاشات التلفاز، وهو أقوى أعضاء تنظيم الإخوان.

وأكد أن جيل الوسط من شباب الجماعة لا يوافقون على المرشد العام الجديد للجماعة، وهناك انقسام في الخارج سيزداد تشعبا خلال الفترة المقبلة، كون بدائله ليسوا بمحل ثقة بداخل الجماعة: "من كان يورد الأموال سيتوقف عن ذلك، وكل مشروعاتهم ستصاب بالشلل، كونه كان الوسيط الوحيد لتلك الأموال".