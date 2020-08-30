خبير: البناء المخالف يؤثر على الشبكات القومية للمياه والصرف

قال الدكتور محمد علي عبدالوهاب، دكتور الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن أي بناء مخالف يضغط على الشبكة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لأن التخطيط يتم فيه تحديد عدد الأسر في المنطقة والمباني وتحديد أعماق شبكة المياه أو الصرف الصحي: "لما حد بيبني أبراج كل ده بيضيع البنية التحتية للدولة".

وأضاف "عبدالوهاب"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن القيادة السياسية تقوم بالتطوير في جميع المجالات ولا يجوز العودة مرة أخرى للخلف: "لازم الناس كلها تعرف أن دي دولة ولازم كلنا نشارك في نهضتها"، موضحا أن السياسة العامة يجب أن يكون لها أهداف مع قياس المردود فيها، كما يجب معرفه أسباب زيادة البناء على الأراضي الزراعية، حيث إن البعض يقوم بتلك الإجراء بسبب عدم السماح لهم ببناء أكثر من دورين في العقار.

وأكد أنه من الجائز أخذ الحيازات الزراعية الصغيرة وتوفير بديل له، بالتواكب مع وجود صرامة للقضاء على مافيا الأراضي والفساد والبناء على الأراضي الزراعية، مع وضع سياسات بديلة حتى لا يستمر الأمر هكذا.