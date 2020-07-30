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مياه المنوفية: خطة لتطهير شبكات الصرف استعدادا لعيد الأضحى

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الوطن
10:12 ص | الخميس 30 يوليو 2020
محافظ المنوفية

محافظ المنوفية

أعلن المهندس محمد نجيب، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، وضع خطة لتطهير مطابق الصرف الصحي تزامناً مع عيد الأضحى المبارك.

كما شدد نجيب على رؤساء أفرع الشركة بنطاق المحافظة، باستمرار القيام بأعمال التطهير والتسليك اللازم لغرف ومطابق شبكة الصرف الصحي لضمان توافر المياه وعدم انقاطعها طوال فترة العيد.

وأوضح رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي، أنه جرى تنفيذ حملة توعوية لنشر رسالة الشركة وتعريف المواطنين بضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي والتعامل السليم مع شبكات الصرف من خلال تجنب إلقاء مخلفات الأضاحي.

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