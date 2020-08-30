"خناقة جزارين" في سوهاج تنتهي بإصابات خطيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بين 3 جزارين أصيب فيها 2 منهم بإصابات خطرة، بسبب خلافات الجيرة، بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، وجرى نقلهما إلى مستشفى أخميم المركزي، ومستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، بورود بلاغ بوجود مشاجرة ومصابين دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط القسم وبالفحص إلى موقع المشاجرة، وتبين أنها بين كلاً من طرف أول "محمد.م.م"، 36 عاما، جزار، مصاباً بجرح قطعي بالساعد الأيسر وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، وطرف ثان "محمود.ص.ع"، 29 عاما، جزار، مصاباً بجرح قطعي أسفل الأبط الأيسر وجرى نقله إلى مستشفى أخميم المركزي، و"حماده.ص.ع"، 27 عاما جزار، الطرفان يقيمان بذات الناحية.

جرى ضبط طرفـي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.