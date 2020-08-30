نقيب الفلاحين: التعدي على الأراضي الزراعية أزمة تحتاج تكاتف الجميع

أشاد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، بتصدي القيادة السياسية بحزم لأزمة التعدي على الأراضي الزراعيه، لافتاً إلى أن إصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي على وقف نزيف الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها يعكس رؤية ثاقبة لمدى أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل وخطورة عشوائية البناء.

وأضاف أبوصدام أن المساحة المنزرعة في مصر أقل من 4% من المساحه الكلية للجمهورية، ما يعكس خطورة استمرار التعديات على الأمن الغذائي لكل المصريين، مع الزيادة الكبيرة في التعداد السكاني، موضحا أن مصر فقدت ما يقارب 400 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية منذ الثمانيات وحتى الآن، مع ما يشكله البناء العشوائي من خطورة تتمثل في انتشار الأمراض وغياب الخدمات الأساسية وصعوبة توصيل المرافق ومخالفة صريحه للدستور والقانون.

وأكد أن فلاحي مصر على قلب رجل واحد ولن يتخلوا عن مساندة الدولة في هذا الملف، وينتهزون هذه الفرصة ليعلنوا تكرارا ومرارا أنهم دوما وأبدا خلف القيادة السياسية والحكومة صفا واحدا للحفاظ على الأراضي الزراعية من التعديات، ومرددين "نحن اخترناه" للرئيس عبدالفتاح السيسي لثقتهم الكبيرة في حكمته وبعد نظره، ولأن مصر بحاجة شديدة للقيادة الرشيدة الحازمة.

وأشار أبوصدام أن مساحة الأرضي الزراعية بمصر محدودة وقليلة، ولا تزيد عن 10.5 مليون فدان بالنسبة لعدد السكان الكبير، والذي يتعدى الـ100مليون نسمة، ومع استحالة تعويض الأراضي الزراعية الخصبة لأن الطمي تكون بها منذ آلاف السنين، فإن الأرض الزراعية خط أحمر لن نسمح بتجاوزه لأن هذه الأراضي ملك لنا وللأجيال القادمة.

وأوضح عبدالرحمن أن التعدي على الأراضي الزراعية بأي شكل، سواء بالبناء أو التجريف أو التبوير أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، جريمة يحاسب عليها القانون وخطر يهدد الأمن الغذائي الزراعي في مصر ويساهم في ارتفاع الأسعار وزيادة الفقر والبطالة مطالبا الحكومة بالإسراع في بناء مدن متكاملة بالقرب من جميع المحافظات والمدن وقرى نموذجية بالقرب من القرى لتكون بدائل للمواطنين عن البناء على الأراضي الزراعية الخصبة.

وتابع نقيب عام الفلاحين أن النقابة العامة للفلاحين بصدد تشكيل لجان لمساندة الجهات الحكومية بكل أنحاء جمهورية مصر العربية لمنع التعديات على الأراضي الزراعية والمساهمة في إزالة ما تم التعدي عليه.