تعرف على أضرار مخالفات البناء على المواطن والدولة معا

كشف مصدر أن مخالفات البناء تؤدي إلى وقوع ضرر على المواطن والدولة معا، فالأضرار الاقتصادية لمخالفات البناء التي تقع على المواطن متعددة.

سلبيات مخالفات البناء على المواطن

وأشار المصدر لـ"الوطن"، إلى أن سلبيات البناء المخالف التي تقع على المواطن تتمثل في الآتي:

-غالبية مخالفات البناء تقوم على تبوير الأراضي الزراعية مما أدى إلى خسارة رقعة هائلة بما يضر بمصالح المواطنين.

- ارتفاع أسعار السلع الغذائية وزيادة الحاجة لاستيراد الأغذية من الخارج بسبب تراجع مساحة الأراضى الزراعية.

- الضغط على قيمة العملة المحلية بسبب الاستيراد مما يهدد الأمن الغذائي للمواطنين ويرفع من تكلفة حصولهم على الطعام.

- لجوء الدولة إلى استصلاح أراضى زراعية جديدة باستثمارات هائلة مقارنة بتكلفة الأراضي الزراعية القديمة.

- تأثر شبكات البنية التحتية من مياه وصرف بشكل سلبى لكونها مخصصة لخدمة سكان الوحدات غيرالمخالفة، ومع الضغط يتضرر مستخدمى الوحدات السكنية المخالفة وغير المخالفة على حد سواء.

- تكدس عدد كبير من السكان على مساحات ضيقة لاتتلائم مع مساحات الشوارع الرئيسية والجانبية، مما يؤدى لتكدس مرورى ويكبد المواطن تكاليف مرتفعة مقابل خدمات النقل.

- تهدد حياة المواطنين، حيث أن لجوء بعض أصحاب العقارات لتعليتها وعدم مراعاة تحمل أساسات العمارة أدى لانهيار بعضها فى محافظات.

أضرار مخالفات البناء على الدولة

أما الأضرار الاقتصادية لمخالفات البناء على الدولة تتمثل فى التالى:

- استيراد السلع الزراعية والغذائية المدعومة من الخارج بكميات كبيرة مما يؤثر على العملة الصعبة.

- تضطر الدولة لبناء شبكات جديدة للمياة والصرف الصحى والبنية التحتية وتحديثها بشكل يلائم الاستهلال المتزايد وغير المخطط فى المناطق التى تشهد مخالفات.

- بناء الدولة لإسكان بديل للعشوائيات مما يكبدها تكاليف باهظة.

- تقديم الدولة تعويضات نزع ملكية كبيرة لبعض المواطنين من أصحاب الوحدات السكنية المخالفة حتى تتمكن من تنفيذ مشروعات الطرق والكبارى والانفاق للحد من الزحام.

- حصيلة التصالح فى مخالفات البناء تساعد الدولة فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.