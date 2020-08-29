فوائد اقتصادية واجتماعية تعود على المواطن من القضاء على البناء المخالف

فوائد عديدة تعود على المواطن من التخلص من البناء المخالف، أوضحها خبراء الاقتصاد وعلم الاجتماع، حيث تتحول تلك المبان المخالفة في فترة زمنية قليلة إلى عشوائيات تسبب أضرار كبير للمواطنين.

فوائد اقتصادية عديدة تعود على المواطن من ضبط مخالفات البناء، أوضحها الدكتور علي عبدالروؤف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، ومن بينها عدم ظهور عشوائيات جديدة غير آمنة، وبالتالي تصرف الدولة من خزنتها الملايين من أجل القضاء عليها بدلا من استخدامها في مشروعات آخرى لمصلحة المواطن.

وأضاف الإدريسي لـ"الوطن"، أن البناء المخالف يتسبب في هروب الاستثمارات من تلك المناطق، مشيرا إلى أن المستثمرين لا يقيمون أي مشروعات في أماكن البناء المخالف، أو في مناطق عشوائية، وتلك المشروعات تساعد في توفير فرص عمل لأبناء المنطقة.

وتابع الخبير الاقتصادي أنه في بعض الحالات تكون مخالفات البناء مهددة لحياة المواطنين، حيث يلجأ بعض أصحاب العقارات إلى تعليتها وعدم تنفيذ ضوابط التراخيص، يؤدي في بعض الأحيان إلى انهيار العقار الذي لا يتحمل أساسات.

أستاذ علم الاجتماع: العشوائيات بؤر للمجرمين

أما عن الفوائد الاجتماعية، فأكد الدكتور أحمد زيد، أستاذ علم الاجتماع، أن هناك اختلافا كبيرا بين التنشئة في عشوائيات أو أماكن البناء غير المنظم وبين النشأة في إسكان ذو طبية منظمة، مشيرا إلى أن أبرز مثال على ذلك هو أطفال الأسمرات، والملاحظ اختلاف حياتهم بعد الانتقال إليها.

وأضاف زيد لـ"الوطن"، أن العشوائيات تسبب في فساد الأخلاق وازدياد معدلات العنف والسرقات في تلك المناطق، مضيفا إلى أنها تكثر بها الجرائم لأن العصابات تجد فيها فرصة مناسبة لاتخاذ مخبأة لها.