العائلات كلمة السر في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ ببني سويف

دخلت جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ في محافظة بني سويف، على المقعد المتبقى، مرحلة الحسم، قبل أيام من الصمت الانتخابي بين مرشح حزب مستقبل وطن ونقيب المحامين نبيل ثروت حميدة، والمرشح المستقل أحمد سرور سليمان وكيل وزارة الشباب والرياضة الأسبق بالمحافظة.

وبدأ كل من المرشحين وأنصارهما في تكثيف جولاتهم الانتخابية بقرى ومدن المحافظة خلال الساعات الأخيرة، حيث عقد مرشح حزب مستقبل وطن عدة لقاءات بكبار العائلات بالقرى طالبا تأييدهم له في جولة الإعادة، فيما عقد المرشح المستقل مؤتمرا انتخابيا حضره عدد من رؤوس العائلات والمواطنين بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة طالبا دعمه وتأييده في الانتخابات.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، عن دخول كلا من نبيل ثروت حميدة، عن حزب مستقبل وطن، رمز القلم، وأحمد سرور سليمان، مستقل، جولة الإعادة، للفوز بالمقعد المتبقي عقب فوز كلا من محمد علي عبد الفضيل، وأحمد محسن مبارك، عن حزب مستقبل وطن من الجولة الأولى.

فيما بدأت الوحدات الحزبية بحزب مستقبل وطن بإشراف النائب حسام العمدة أمين الحزب، اجتماعات مكثفة للإعداد لحشد المواطنين يومي الانتخاب والتصويت لصالح مرشحهم.

يشار إلى أن محافظة بني سويف خُصص لها 3 مقاعد بالنظام الفردي، حسم حزب مستقبل وطن مقعدان منهما، بينما ينافس على المقعد المتبقي مع المرشح المستقل.