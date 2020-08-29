إصابة 7 أشخاص في انحراف أتوبيس سياحي على صحراوي بني سويف

أصيب 7 أشخاص على الأقل، مساء اليوم، نتيجة حادث انحراف أتوبيس سياحي على طريق "الزعفرانة - بني سويف"، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة في نطاق محافظة بني سويف، وتحرر المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف، تابعة لمرفق بنى سويف، إلى موقع الحادث، على بعد حوالي 40 كيلومتراً من بني سويف، وتبين أن المصابين "أحمد خالد جبر"، 25 سنة، عامل، ومقيم بمركز الواسطى، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليسرى، و"محمود نبيل صلاح الدين"، 25 سنة، مقيم بمركز الواسطى، مصابا باشتباه كسر في العمود الفقري مع سحجات وكدمات بالجسم، و"محمد سيد علي"، 23 سنة، مقيم بشارع "البشري" بمدينة بني سويف، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم.

كما نقلت سيارات الإسعاف "عبدالمعز نادي محمد"، 39 سنة، عامل، مركز ناصر، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمنى، مع جرح قطعي بالرأس، و"أحمد نادي إبراهيم"، 18 سنة، عامل، مقيم بمركز الواسطى، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري، و"محمود سمير عبدالسلام"، 38 سنة، محاسب بشركة أدوية، مصاباً بجرح في الركبة اليمنى، و"عبدالرحمن محمد جمال"، 24 سنة، مقيم بمدينة بني سويف، مصاباً بجرح قطعي بالرأس.

وتبين من المعاينة الأولية أن الأتوبيس يتبع إحدى الشركات، وكان في رحلة من محافظة بني سويف إلى البحر الأحمر، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.