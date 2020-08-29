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التنمية المحلية: استرداد 3.8 مليون متر و7114 فدانًا من أملاك الدولة

كتب:

محمد عزالدين
09:48 م | السبت 29 أغسطس 2020
خالد قاسم

خالد قاسم

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه سيتم التعامل بالحزم مع المخالفين وأصحاب التعديات على أملاك الدولة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم استرداد 3.8 مليون متر مربع و7114 من أراضي أملاك الدولة.

وأشار الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أنه تم إزالة 20 ألف حالة تعد بما يعادل 60 ألف فدان، مشيرا إلى أنه تم إزالة 3885 حالة على أراض زراعية.

وأردف أنه تم إزالة 10 آلاف و800 حالة تعد على أراضي الدولة، مؤكدا أن الحكومة حريصة على استرداد أملاك الدولة، ولن يتم السماح لضعاف النفوس بالتعدي على أراضي الدولة.

أوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الدولة تنفق الملايين في مشروعات تحويل العشوائيات إلى مناطق آمنة على أرواح قاطنيها.

واستطرد أنه لن يتم السماح بإقامة عشوائيات مرة أخرى أو البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

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