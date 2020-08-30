رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 وخطوات الحصول عليها برقم الجلوس

أعلن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية وإعلانها رسميًا، اليوم الأحد الموافق 30 أغسطس الحالي، وذلك في تمام الساعة 12 ونصف ظهرًا، عقب اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتستعرض "الوطن" رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2020 وخطوات الحصول عليها، وفقا لما أعلنته الوزارة، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية فور ظهورها عن طريق الرابط الذي خصصته الوزارة عبر بوابة التعليم الفني من هنـــــــــا.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2020

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية إلكترونيًا دون الانتظار لظهورها رسميًا في المدارس عن طريق الرابط الذي خصصته الوزارة http://emis.gov.eg/.

ـ يسجل الطالب أو ولي الأمر الدخول إلى الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية لهذا العام.

- اختر النوعية (دبلوم صناعي - دبلوم زراعي - دبلوم فندقي- دبلوم تجاري - تعليم مزدوج... إلخ).

ـ ثم يستعلم الراغب عن النتيجة بكتابة الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب الذي يريد الاستعلام عنه.

- يضغط المُستعلم بعد ذلك على كلمة الاستعلام أو ظهور النتيجة.

- تظهر أمام الطالب درجاته التي استعلم عنها.

وكان الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أعلن أنَّ الطالبات اكتسحنّ قائمة الأوائل في نتيجة الدبلومات الفنية هذا العام، مشيرًا إلى أن عدد الأوائل هذا العام أقل من العام الماضي، والقائمة تضم أكثر من 30 طالبًا وطالبة من جميع نوعيات الدبلومات الفنية.

عدد طلاب الدور الثاني من الدبلومات الفنية

وأضاف نائب وزير التعليم أنَّ 239 ألف طالب وطالبة سوف يؤدون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2020، منهم ما يقرب من 40 ألف حالة غش في أثناء الامتحانات، تم ضبطها واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الطلاب المتورطين فيها.

وأشار "مجاهد"، إلى أنَّ الشؤون القانونية في الوزارة أعدت تقريرًا خاصًا عن حالات الغش والطلاب الذين تقرر حرمانهم من الامتحانات بسبب الغش.

عدد طلاب المرحلة الأولى من الدبلومات الفنية

وأدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام 776 ألفًا و161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة، وتم البدء في أعمال تقدير الدرجات للدبلومات الفنية 8 أغسطس الحالي داخل 90 مقر تقدير، ووصل عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفني بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما بلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، وبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركزًا بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضوًا، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47 ألفًا و679 مقدرًا، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177 ألفًا و326 عضوًا.