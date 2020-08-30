رابط إعلان نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إنه تم الانتهاء من تجهيز نتيجة الدبلومات الفنية بشكل كامل تمهيدا لإتاحتها برقم الجلوس على الموقع الرسمي للوزارة بعد اعتمادها ظهر اليوم من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وأشار "مجاهد" إلى أنه تم الانتهاء من تحديد نسب النجاح وقائمة الأوائل، وكذلك الطلاب الراسبين والذين سيؤدون امتحانات الدور الثاني.

وكان نائب الوزير للتعليم الفني كشف عن أن نسب النجاح هذا العام أقل بعض الشيء من نسب العام الماضي في غالبية شعب التخصص في نظامي الثلاث والخمس سنوات وأشار إلى اكتساح الطالبات لقائمة الأوائل التي تضم أكثر من 30 طالبا وطالبة هذا العام، مشيرًا إلى خضوع ما يقرب من 239 ألف طالبة وطالبة لامتحانات الدور الثاني عن العام الدراسي الحالي.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة التربية والتعليم إتاحة النتيجة لطلاب الدبلومات الفنية على الموقع الرسمي للوزارة على الرابط http://emis.gov.eg