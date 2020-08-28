ضبط عامل يتاجر في المخدرات بجنوب سيناء

ضبطت مباحث قسم أول شرم الشيخ عامل يتاجر في المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ.

تلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بجنوب سيناء، يفيد بالقبض على عامل بشركة مقاولات يتاجر في المخدرات بمدينة شرم الشيخ.

كانت معلومات وردت لوحدة مباحث قسم أول شرم الشيخ، بقيام عامل بالاتجار في مخدر الحشيش، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتشكيل فريق بحث، وأسفر عمل الفريق عن ضبط المتهم​ الأول "عبد القادر. م.ا.م" مواليد 31 عامًا، عامل بشركة مقاولات بشرم الشيخ، مقيم بأبو كبير محافظة الشرقية، وبحوزته قطعة كبيرة و6 قطع من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي قدره 115 جنيها، بمنطقة حي النور بمدينة شرم الشيخ,

بمواجهة المتهم أقر بحيازة مخدر الحشيش، بقصد الاتجار، والمبالغ المالية حصيلة البيع، والمحمول لسرعة الاتصال بالعملاء.

حرر محضر رقم 4700 لسنة 2020، جنح أول شرم الشيخ، وتولت النيابة العامة التحقيق.​