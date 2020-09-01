بالأسماء.. إصابة ١٤ عاملاً في حادث على الطريق الإقليمي بالبحيرة

أصيب 14 شخصا، اليوم، بجروح وكدمات وكسور وسحجات متفرقة بالجسم، إثر تصادم سيارة محملة بالعمال بأحد أرصفة الطريق الإقليمي بمحافظة البحيرة، أمام الكيلو 70 باتجاه الفيوم، وتم رفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات.

واستقبل مستشفى وادي النطرون المركزى كلاً من: "أحمد محمد محمود"، 52 سنة، و"أحمد رحومة عقيل"، 16 سنة، و"عبدالمنعم محمد عبدالمنعم"، 20 سنة، و"حمادة أبوالفضل"، 21 سنة، و"محمد إبراهيم فؤاد"، 24 سنة، و"إسلام صالح خميس"، 20 سنة، و"عيد حامد عيسى"، 26 سنة، و"أحمد سعيد محمود"، 18 سنة، و"علي عاطف عبدالله"، 15 سنة، و"عبده محمد فتوح"، 20 سنة، و"محمد فرحات رمضان"، 15 سنة، و"فارس وافي مصطفى"، 18 سنة، و"إبراهيم عاطف إبراهيم"، 23 سنة، و"إبراهيم مصطفى محمود"، 16 سنة.

وتبين أن جميعهم مصابون بجروح وكدمات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم، ويخضع معظمهم للعلاج بالمستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.