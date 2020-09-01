"التضامن": أداء الخدمة العامة من مسوغات التعيين

قالت أميرة أمين، مسؤول الخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الخدمة العامة ليست إجبارية، لكنها مسوغ من مسوغات التعيين، مشيرة إلى أن أهم السلبيات، التي سيتم تعديلها في القانون الجديد، مسألة "الانقطاع" أثناء تأديتها، موضحة أنه يحق لمؤدي الخدمة العامة الانقطاع مرة واحدة فقط، لكن إذا تكرر الانقطاع، فسيضطر لإعادتها من جديد.

لا عمل دون أداء الخدمة العامة

وأضافت، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه يحق لأي خريج التقدم لأي وظيفة حكومية، لكن لا يتم تسلم العمل إلا بعد تحديد الموقف من أداء الخدمة العامة، وذلك بالنسبة للإناث والذكور معا.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد أصدرت، قرارًا بتكليف دفعة جديدة وهي الدفعة 95 من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 1/10/2020، حيث يتمّ تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020 كذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية بشرط مضي 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضًا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020.