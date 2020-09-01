وزير النقل يشهد توقيع عقد إدارة الشركة الفرنسية للخط الثالث للمترو

شهد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، صباح اليوم، مراسم توقيع عقد إدارة الخط الثالث للمترو، بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP الفرنسية، لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو بمصر الجديدة.

جاء ذلك بمقر وزارة النقل، في حضور قيادات الوزارة وممثلي الشركة الفرنسية.

وقال وزير النقل، إن الوزارة لديها خطة طموحة جدا وهي تطوير قطاع النقل الحضري وخاصة بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، ويأتى في الأولوية في النقل السككي والجر الكهربائي، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الخطين الأول والثاني، للعمل على تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بمقر الوزارة اليوم، أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ وإنشاء الخط الرابع للمترو بشارع الهرم، مشيراً إلى أنه سيجري الدفع بالأتوبيسات الكهربائية في القاهرة الكبرى وخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أنه سيجري تحويل محطة قطار أبو قير إلى مترو الأنفاق، وتطوير ترام الرمل بالتنسيق مع الشركة والحكومة الفرنسية.