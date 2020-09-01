نجوم يدعمون أوس أوس في غضبه من تدخل الجمهور بحياته الشخصية: سيبك منهم

سيطرت حالة من الغضب على الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، أحد نجوم مسرح مصر، بسبب تعليقات بعض المتابعين التي انتقدت ظهوره وزوجته خلال حفل زفاف شقيقة مصطفى خاطر، وأعلن بعض نجوم الفن دعمهم له في موقفه.

وكان نجل أوس أوس، قد توفى في شهر يونيو الماضي وهو طفل رضيع لم يتجاوز 3 شهور.

وكتب أوس أوس، عبر حسابه على موقع انستجرام، قائلًا: "أنا مش محتاج أبرر وأحكي أي حاجة عن حياتي، والست اللي قلبي اختارها كنت ساعتها في أول موسم لتياترو مصر كنا نتقاضي مرتبات مش ممكن تفتح بيت وأول ما اتجوزت كنت في بيت إيجار كمان، أنا بس هكتفي بالنقطتين دول علشان أصحاب العقول والنفوس المريضة يعرفوا ويبطلوا نغمة الفلوس بتعمل أكتر من كدة".

كلمات أوس أوس، نالت إعجاب اللاعب الدولي محمد صلاح، وعدد من الفنانين.

وكتب الفنان أحمد السعدني، تعليقًا على ما قاله أوس أوس، "يا أخي ملعون أبو اللي يزعلك و يزعلها".

وعلق الفنان شيكو، قائلًا: "والله يا أوس أوس ما يستاهلوا تضييع وقتك في الرد دا كله، بص قدامك وسيبك منهم مش هيبطلوا يكتبوا وركز في شغلك وحياتك ربنا يخليكم لبعض يا أطيب واحد فينا".

وكتب الفنان أكرم حسني، قائلًا: "ربنا يحفظكم ويكتبلكوا كل الخير".

وعبرت الفنانة إيمان العاصي، عن مساندتها لـ أوس أوس وزوجته رويدا، بقولها "حبيبي يا أوس أوس ربنا يخليلك رويدا و متركزش مع أشباه البني أدمين دول".

وكتبت الفنانة إسراء عبدالفتاح، زوجة الفنان حمدي الميرغني، قائلة: "ناس مريضة وحاجة تقرف، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وفي قلوبهم السودا، ربنا ينتقم منهم، ربنا يخليكوا لبعض يارب ويقويكوا ويسعدكوا وماتشوفوش حاجة وحشة تاني أبدًا".

فيما علقت الفنانة بدرية طلبة بقولها، "ما تزعلش حبيبي، حسبي الله ونعم الوكيل في المرضى، اللى مش بيسيبوا الناس في حالها، ربنا يسعدكم ويبعد عنكم الحزن".