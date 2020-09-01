وزير النقل للشركة الفرنسية: علموا المصريين "فن الإدارة"

طالب الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الشركة الفرنسية RATP، والذي ستدير الخط الثالث للمترو بدءا من اليوم بشكل رسمي، بتعليم المصريين سواء عمال وفنيين ومهندسين، كيفية فن الإدارة، وكيفية إجراء الصيانات العاجلة والبسيطة بالشكل الأمثل.

وقال وزير النقل، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد بوزارة النقل، لمتابعة إعلان مراسم توقيع عقد إدارة الشركة الفرنسية للخط الثالث للمترو، إنه على استعداد تسليم الخط الثالث للمترو للشركة الفرنسية بدءاً من صباح غداً الأربعاء، موضحاً أن الوزارة تعمل على تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، لافتا إلى أن العامل المصري ذكي ويتعلم بشكل سريع.