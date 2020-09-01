وزير النقل: الراكب سيصل في موعده بعد إنشاء "بشتيل" بدلا من التأخيرات

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء له اليوم، إن الراكب سيشعر بنقلة كبيرة في توقيتات وانضباط وصول القطارات بعد تنفيذ محطة السكك الحديد الجديدة بمنطقة بشتيل.

وأضاف "الوزير"، خلال اللقاء، أن الراكب الذي كان يصل متأخرا ساعتين عن الموعد المحدد سيجد انضباطا تاما في المواعيد، بالإضافة إلى استقلاله قطارا يقدم خدمة عالية المستوى.

وقال وزير النقل، إن "محطة بشتيل" ستضم المبنى الرئيسي للمحطة والذي يشمل كافيتريات، ومطاعم، ومولا تجاريا، ومكاتب إدارية، وفندقا 4 نجوم، ومشروعا سكنيا كبيرا يتكون من 28 عمارة تشمل بدروم جراج، والطابق الأرضي، والطابق الأول تجاري، والثاني والثالث إداري، و7 أدوار سكنية.

وأوضح أن الفندق سيخدم الراكب الذي يريد المبيت لقضاء حوائجه في مكان نظيف متطور وبأسعار بسيطة، كما تتمتع المحطة بدورات مياه نظيفة ومتطورة على أعلى مستوى وأكثر نظافة من دورات المياه القائمة حاليا في محطة رمسيس، إلى جانب وجود 2 جراج؛ الأول أسفل المحطة، والثاني أسفل المشروع السكني الضخم، ودورين أيضا؛ وهو ما يسهل ويساعد المواطنين ويوفر أماكن انتظار مؤمنة لسياراتهم.