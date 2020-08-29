"مياه المنوفية" تؤهل 350 طالبا بكلية العلوم لسوق العمل

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، 350 طالبا من كلية العلوم جامعة المنوفية، ضمن برنامج التدريب الصيفي التابع لبروتوكول التعاون المشترك مع الجامعة لتنمية مهارات الطلاب في المجالات المختلفة وتأهليهم لمواكبة سوق العمل.

وأوضح الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن خطة التدريب الصيفي تتيح تدريب طلاب كلية العلوم لإعداد خريج مؤهل لمواجهة متطلبات سوق العمل وفقا لتخصصاتهم من خلال برامج تدريبية تخصصية علمية وإدارية.

وأضاف: "يستمر التدريب لمدة ستة أسابيع خلال فترة الإجازة الصيفية لطلاب الجامعات، ويتناول موضوعات خاصة بالتحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية باستخدام أحدث الطرق والأجهزة الحديثة ويتضمن أيضًا شرح مراحل تنقية مياه الشرب وطرق معالجة الصرف الصحي ويتم التدريب نظريًا وعمليًا تحت إشراف قطاع المعامل والجودة بالشركة".