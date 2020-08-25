حل مشكلة ضعف مياه الشرب بقرية زاوية بمم في المنوفية

أعلن المهندس محمد نجيب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، الانتهاء من استبدال خط المياه القديم بمنطقة كوبري أبوشادي بقرية زاوية بمم التابعة لمركز ومدينة تلا بخط آخر جديد بطول 25 مترا وقطر 4 بوصات، حيث جرى الانتهاء من توصيل الخدمة للمواطني.

يأتي ذلك استجابة لشكاوى أهالي قرية زاوية بمم، من مشكلة ضعف المياه بالمنطقة.

وأشار "نجيب" إلى أن الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، تسعى دائماً إلى تحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين، في إطار توجيهات محافظ المنوفية وتنفيذاً لتكليفات الحكومة برفع كفاءة القطاع للارتقاء بجودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعرب أهالي القرية عن سعادتهم بسرعة الاستجابة إلى شكواهم وحل مشكلة ضعف المياه، وتوافرها بالقرية على مدار اليوم دون ضعف أو انقطاع.