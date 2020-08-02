رئيس التحرير

محمود مسلم

مياه المنوفية: متابعة جميع المحطات والشبكات أثناء إجازة العيد

كتب:

إبراهيم الديهي
07:31 م | الأحد 02 أغسطس 2020
المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياة الشرب بالمنوفية

المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياة الشرب بالمنوفية

كلف المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، رئيس قطاع التشغيل والصيانة ورئيس قطاع المعامل ومراقبة الجودة بالمرور على بعض محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب بمركزي الباجور وقويسنا لمتابعة سير العمل وانتظامه اثناء اجازة عيد الاضحى المبارك.

وأوضح أنه تم وضع خطة للمرور علي  محطات معالجة الصرف الصحى بكافة نواحي المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك للتأكد من جودة مياه الصرف الصحي و مطابقتها لقوانين الصحة قبل خروجها للمصارف حفاظاً على البيئة بالإضافة إلى استمرارية تقديم خدمة مياه الشرب بالكفاءة والجودة المطلوبة.

وأكد انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات بنطاق المحافظة، وكذا استمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة لمواجهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها والعمل على حلها فوراً.

اقرأ المزيد:

"صحة المنوفية" تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ بخطة رصد مصابي كورونا

"علم مصر" بالمقلوب.. دعاية انتخابية لمرشح تثير الجدل في المنوفية

إحالة 7 من الأطقم الطبية في المنوفية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

إزالة 9 حالات تعد على الأراضي في المنوفية خلال إجازة العيد

أهالي المنوفية يتجمعون لصلاة العيد.. والعقوبة: غرامة 4 آلاف للفرد

3 مرشحات لمجلس الشيوخ في المنوفية

صورة متداولة لأهالي قرية في المنوفية يؤدون صلاة العيد

محافظ المنوفية يصرف 20 ألف جنيه دعما لأيتام "ملك الملوك"

أورمان المنوفية: ذبح 40 عجل أضاحي وتوزيعها خلال أيام العيد

مياه المنوفية: خطة لتطهير شبكات الصرف استعدادا لعيد الأضحى