مياه المنوفية: متابعة جميع المحطات والشبكات أثناء إجازة العيد

كلف المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، رئيس قطاع التشغيل والصيانة ورئيس قطاع المعامل ومراقبة الجودة بالمرور على بعض محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب بمركزي الباجور وقويسنا لمتابعة سير العمل وانتظامه اثناء اجازة عيد الاضحى المبارك.

وأوضح أنه تم وضع خطة للمرور علي محطات معالجة الصرف الصحى بكافة نواحي المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك للتأكد من جودة مياه الصرف الصحي و مطابقتها لقوانين الصحة قبل خروجها للمصارف حفاظاً على البيئة بالإضافة إلى استمرارية تقديم خدمة مياه الشرب بالكفاءة والجودة المطلوبة.

وأكد انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات بنطاق المحافظة، وكذا استمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة لمواجهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها والعمل على حلها فوراً.