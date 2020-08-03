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"مياه المنوفية" تؤكد متابعة جميع المحطات والشبكات أثناء إجازة العيد

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الوطن
08:36 ص | الإثنين 03 أغسطس 2020
محافظ المنوفية

محافظ المنوفية

كلف المهندس محمد نجيب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، رئيس قطاع التشغيل والصيانة ورئيس قطاع المعامل ومراقبة الجودة بالمرور على بعض محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب بمركزي الباجور وقويسنا لمتابعة سير العمل وانتظامه أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم وضع خطة للمرور علي  محطات معالجة الصرف الصحي بكافة نواحي المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك للتأكد من جودة مياه الصرف الصحي و مطابقتها لقوانين الصحة قبل خروجها للمصارف حفاظاً على البيئة بالإضافة إلى استمرارية تقديم خدمة مياه الشرب بالكفاءة والجودة المطلوبة.

وأكد "نجيب" على انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات بنطاق المحافظة، وكذا استمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة لمواجهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها والعمل على حلها فورا.

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