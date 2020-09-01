وزير النقل ينفي إلغاء القطارات بين الوجه البحري والصعيد

نفى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلغاء القطارات المسيرة بين محافظات الوجه البحري ومحافظات الصعيد عقب تنفيذ محطة قطارات بشتيل.

وأوضح "الوزير"، في تصريحات على هامش استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء له اليوم، إنه لن يتم إلغاء قطارات أسوان الإسكندرية، التي تمر بكل محافظات الصعيد والقاهرة عبر رمسيس ومحافظات الوجه البحري.

ولفت إلى مخطط تطوير خط سكة حديد إمبابة -المناشي-إيتاي البارود-القباري بالإسكندرية، وهذا قطار آخر يربط الصعيد بالإسكندرية ومحافظات الوجه البحري.