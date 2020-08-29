خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات

ساعات وتسدل وزارة التعليم العالي الستار على المرحلة الأولى للتنسيق 2020 بإعلان نتائجها، حيث تجتمع اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي، مساء اليوم، لتحديد الحدود الدنيا للقبول بكليات المرحلة الأولى وتحديد الحد الدنى لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية، المقرر انطلاقها خلال 48 ساعة.

وفي هذا السياق، تستعرض "الوطن"، أبرز النقاط لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق:

• القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني"، خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي:www.Tansik.Egypt.gov.eg

• سيجري تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة وتحقيق أقصي درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.

• يجري فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

• يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

• ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

- أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني

• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

• معامل الحاسبات بالجامعات والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني:

• التيسير على الطلاب وأولياء الأمور، بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق، كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.

• يسجل الطالب رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها، بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

• تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات، خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

• تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة، ما يمنع حدوث أية أخطاء، حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

• يمكن للطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة، الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق على الإنترنت.

•سيكون متاحا لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد، التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك.

• الموقع يعرض أيضا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة، لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

• ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

• إذا اختار الطالب إحدى الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له، فإن برنامج الحاسب سيخطره فورا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي، وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم، كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).

• في حالة وجود أي استفسار بشأن هذه الخدمة، يمكنك الاتصال على رقم 19468.

- الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب، للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

• ادخل موقع التنسيق الإلكتروني www.Tansik.Egypt.gov.eg

• ادخل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

• ادخل رغباتك بالترتيب الذي تراه، مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:

-قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:

• يحدد الطالب أسلوب الاختيار، إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

• يختار الطالب الكلية أوالمعهد التي يرغب الالتحاق بها، عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي جرى استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

• وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات، طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

• يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق التالي له.

• ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

• يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها، رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

• بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

• يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك (Save As)، على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

• إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك)، اعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.

- طرق التعرف على نتيجة الترشيح:

• النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قدم الطالب رغباته عليه.

• يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع، بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية.