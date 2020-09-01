محافظ الشرقية: الاستجابة لـ534 شكوى خلال أغسطس

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على أهمية مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، ودوره الفعال في تخفيف المعاناة عن المواطنين بإيصال شكواهم إلى الجهات المسئولة والمسئولين، من خلال التواصل مع مختلف الوزارات والهيئات لفحصها ووضع حلول عاجلة لها في إطارالقانون.

وشدد المحافظ على اهتمام القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء بشكاوى المواطنين، والعمل علي حلها وسرعة الاستجابة لها، ووضع حلول عاجلة لها في إطار القانون، حيث يُعد مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام واجهه حضارية للمحافظة، ويعبرعن رغبتها في تحقيق التواصل المستمر بين الدولة والمواطنين.

وأضاف محافظ الشرقية أن الهدف من هذه الجهود هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وزياده معدلات رضا المواطنين، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتلبية احتياجات المواطنين في صورة سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ.

وشدد المحافظ على إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس "كورونا"، تجاه المترددين على الديوان العام لتسليم الشكاوى، وعدم دخول أي مواطن مقر ديوان عام المحافظة دون ارتداء الكمامة، والمرور عبر بوابة التعقيم الإلكترونية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات التباعد بين المواطنين.

وأضاف أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام استقبل خلال شهر أغسطس الماضي، 635 شكوى، تم الرد على 534 شكوى منها، بنسبة 84%، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام، ويجري فحص باقى الشكاوى للرد عليها، لضمان حل مشاكل المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم، وإنجازها بأقصى سرعة وبشكل لائق.

وأشار إلى أن الشكاوى تنوعت بين بناء بدون ترخيص، وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعي، بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي واضعى اليد، وتظلمات من بعض الموظفين.