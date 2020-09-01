انتحار مواطن شنقا داخل منزله بطنطا بسبب أزمة نفسية

شهدت قرية "الكرسة"، التابعة لمركز طنطا في محافظة الغربية، واقعة انتحار أحد المواطنين اليوم، قام بشنق نفسه داخل منزله، بسبب إصابته باضطرابات نفسية، وتم نقل جثته بواسطة إحدى سيارات الإسعاف إلى مشرحة "المنشاوي"، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتلقى مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طنطا بورود بلاغ من عمليات النجدة، بانتحار أحد الأشخاص بقرية "الكرسة" بدائرة المركز، على الفور، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة المدعو "م. ع. ر."، 55 سنة، داخل غرفة نومة بالشقة محل سكنه، معلق من رقبته بحبل مثبت في سقف الغرفة، ومرتدياً كامل ملابسه، حافي القدمين.

وكشفت التحريات الأمنيه أن المتوفى كان يعاني من اضطرابات نفسية، ودخل في نوبة صرع، دفعته للإقدام على الانتحار، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.