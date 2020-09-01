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صحة الغربية: تعافي 56 مصاباً بـ"كورونا" داخل 11 قسماً للعزل

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احمد فتحي ورفيق ناصف
12:53 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
وكيل الصحة بالغربية: تعافي ٥٦ مصاب بفيروس كورونا ب١١ قسم عزل

وكيل الصحة بالغربية: تعافي ٥٦ مصاب بفيروس كورونا ب١١ قسم عزل

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، اليوم، عن تعافي 56 مصاباً بفيروس "كورونا"، داخل 11 قسماً للعزل بالمستشفيات العامة والصدر والحميات على مستوى المحافظة، في كل من طنطا والمحلة الكبرى وسمنود والسنطة وكفر الزيات وبسيون وقطور.

وأكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، أنه أعطى توجيهاته إلى الدكتور هشام شيحة، مدير الطب العلاجي، بضرورة رفع حاله الطوارئ والتاهب على مستوى المستشفيات والوحدات الصحية، لمتابعه إجراءات تنفيذ حملات الحد من أخطار انتشار عدوى فيروس "كورونا"، حفاظاً على صحة المواطنين.

كما وجه وكيل وزارة الصحة بضرورة الدفع بفرق الترصد ومكافحة العدوى للوقاية من أخطار فيروس "كورونا"، والتأكد من تنفيذ برتوكولات العلاج، عند استقبال كافة الحالات المصابة، وفحص المخالطين لهم.

كما شدد "حميدة" على أهمية تخصيص فرق من الوحدات الصحية لتوزيع الأدوية، ومتابعة حالات العزل الصحي المنزلي بشكل دوري، وفق معايير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

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