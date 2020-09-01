ترقب لقرار "المركزي" بشأن مبادرة تأجيل سداد أقساط القروض للمواطنين

يترقب المواطنون والقطاع المصرفي قرارا من البنك المركزي فيما يتعلق بمبادرة تأجيل سداد أقساط القروض التي تم إطلاقها بعد أزمة كورونا للتخفيف على المواطنين، فى 16 مارس الماضي.

وتنتهي المدة التى أقرها البنك المركزى في منتصف الشهر الجاري، لكن حتى الآن لم يصدر البنك أية تعليمات تتعلق بإمكانية مد المبادرة حتى نهاية العام الجاري من عدمه.

وقرر "المركزي" تأجيل أقساط قروض الأفراد والشركات 6 أشهر ضمن حزمة قرارات اتخذها لتخفيف الأثر السىء لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري، من بينها مبادرة دعم فائدة القروض لعدد من القطاعات الاقتصادية، منها الصناعة والزراعة والسياحة، وهى الخطوة التي سبقها خفض الفائدة 3%، بحانب عدة قرارات أخرى لدعم الشركات، ومبادرة تسوية قروض الأفراد المتعثرين.وتوقعت بسنت فهمى الخبيرة الاقتصادية، أن تبدأ البنوك تحصيل المستحقات فى مواعيدها المقررة دون تأجيل، مشيرة الى أن هذه الاموال ماهى إلا أموال مودعين "فلوس ناس" يجب تحصيلها.

وأضافت فهمى لـ"الوطن"، أنه من الممكن أن يلجأ المركزي إلى تحويل بعض من هذه القروض إلى قروض مساندة، عن طريق تحصيل الفوائد، والإبقاء على اصل الدين لفترة معينة، مشيرة إلى أن عدم التحصيل قد يضر بالمركز المالي للقطاع المصرفي.

وأوضحت أن هناك طرق كثيرة يمكن بها مساندة القطاعات المختلفة المتأثرة بأزمة كورونا، بخلاف تأجيل تحصيل هذه القروض.