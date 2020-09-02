العسال: إنكار البعض إصابته بكورونا في بداية الجائحة أدى لزيادة الأعداد

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن إنكار البعض إصابتهم بفيروس كورونا، والإفتاء بأن تلك الأعراض تخص الإنفلونزا الموسمية، أدت إلى ذهاب هؤلاء المرضى للمستشفيات في حالات متأخرة من الإصابة، بينما وبعد اهتمام المواطنين، بضرورة استشارة الطبيب، أدى ذلك إلى وجود نسب شفاء عالية بين المصابيين.

وأضافت "العسال"، خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية "CBC"، أن المسحة يتم إجراءاها للمرضى الذين سيتم حجزهم في المستشفيات، لتحديد أسباب المرض لديهم، وفي حال اشتبه الطبيب بوجود إصابه بكورونا، يتم البدء ببروتوكول العلاج بالعزل المنزلي، وإعطاء المريض بروتوكول علاجي مناسب لحالته الصحية، موضحة أن هناك عقاقير هي الأقرب في دخولها طور الاستهلاك لعلاج الفيروس بحلول عام 2021، بينما تنتظر مصر انتهاء التجارب الخاصة بتلك العقاقير، وبعد التجربة سيتم الاستيراد لمصر وتصنيعها.

وأكدت أن العقارين الأقرب للتعامل في مصر، هو العقار الصيني والإنجليزي، حيث تعاقدت مصر على 30 مليون وحده من العقار الإنجليزي، بمجرد صدوره، بينما سيتم تصنيع العقار الصيني في مصر، بعد إتمام التجارب عليه، مشيرة إلى أن موانع استخدام "الهيدروكسي كلوروكين"، وجود أمراض قلب مزمنة، وأمراض كبد مع ارتفاع أنزيمات الكبد بصورة كبيرة، ووجود اضطرابات بالقلب، أو وجود أنميا الفول، وفي حال لا يوجد تلك الأمراض، فعلى المواطنين استخدامه منزليا.