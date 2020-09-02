تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن لسرقته في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بتأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن أثناء محاولة سرقة دراجته بالإكراه لجلسة 23 نوفمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد المهدي ومحمد بده وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية لعام 2017 جنايات مركز شرطة صان الحجر حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد باتهام " السيد م ا " 19 عاما فلاح مقيم بأولاد صقر و" محمود م س " 18 عاما سباك ومقيم أولاد صقر "محبوسين" و" أحمد م ع " هارب بقتل " ممدوح أ م ع " أثناء قيامهم باعتراض طريق المجني حال استقلاله دراجة نارية رفقة زوجته وهددوهم لتسليم الدراجة النارية فلم يمتثل المجني عليه لأمرهم فأطلق أحدهم تجاهه الأعيرة النارية ما أدى لوفاته ولاذوا بالفرار بعد استغاثة زوجة المجني عليه بالأهالي.

تم ضبط اثنين من المتهمين وبموجهتمها أقرا بارتكاب الواقعة وتم إحالتهما حضوريا والثالث غيبايبا إلى محكمة جنايات الزقازيق.