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ضبط مواطن يستقل سيارة ملاكي يجمع أموالا بشوارع طنطا

كتب:

احمد فتحي ورفيق ناصف
05:09 ص | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
ضبط مواطن يستقل سياره ملاكي لجمعه أموال من مواطنين بشوارع طنطا

ضبط مواطن يستقل سياره ملاكي لجمعه أموال من مواطنين بشوارع طنطا

تمكنت مباحث الغربية، من ضبط مواطن، بمساعدة الأهالي، لشروعه في جمع أموال منهم، وتم العثور عليه أثناء استقلال سيارته بشارع المديرية بطنطا.

كما تجمع العشرات من الأهالي لإيقافه وحصار سيارته، ومحاولة تهشيمها، ثم اتصلوا بأجهزة الأمن لإلقاء القبض عليه، وذلك وسط إغلاق الطريق المؤدي لميدان الساعة من شارع المديرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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