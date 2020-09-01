الديهي عن منظومة التعليم: كانت تحتاج إلى نسف كلي وليس مجرد التطوير

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن منظومة التعليم لا تحتاج لمجرد التطوير، بل إلى تغيير من الأساس، مما يتطلب نسفا كليا للثقافة والمرجعيات المتكلسة التي أنتجت تعليما غير مثمر عبر العقود الماضية، موضحًا أن البعض يعترض على كل الإجراءات التي تتخذها الدولة، محاولًا تأجيج الرأي العام.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الدولة تولي المعلم المصري كل التقدير والاهتمام، وتسعى لرفع دخله، وتوفير الجو الملائم لكي يستطيع أداء المطلوب منه خلال المرحلة الحالية؛ وذلك باعتباره "حجر الزاوية" للعملية التعليمية.

وأشار الإعلامي، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، موقف استعداد وإجراءات الدولة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتناول الاجتماع الرئاسي مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الخطة المستقبلية لاستقبال العام الدراسي القادم 2020-2021.

وأشاد نشأت الديهي، بعملية إصلاح المنظومة التعليمية، التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي، واصفًا إياه بأنه "مشروع قومي"، وأن عملية إصلاح التعليم لم ينل حظه من الاهتمام المجتمعي والتسويق الإعلامي، مشددًا أنه على جهات الإعلام الدور الأكبر بتسويق ما تقوم به الدولة في إصلاح منظومة التعليم

ولفت إلى أن الرئيس يوجه بإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة على مستوى محافظات الجمهورية تتبع الجامعات الحكومية، 4 منهم في الصعيد، معلقًا: الوجه القبلي على جدول أولويات الدولة.