مكرم: المنطقة اللوجستية بطنطا يمكن إنشاؤها في محافظات أخرى

علقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، على إنشاء المنطقة اللوجستية في مدينة طنطا، مؤكدة أنه من الممكن أن تتكرر في الكثير من المدن والمحافظات المصرية.

وأكدت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن المنطقة اللوجستية، نموذج نجح وحققت نجاحات من التشغيل وتطوير الانتاج المصري، مشيرة إلى أن مشوار الوصول بهذه المنطقة إلى هذه الإنتاجية، لم يكن سهلًا، وواجه العديد من الصعوبات، حيث أنه خطوة طيبة لأي مصري بالخارج، يريد الاستثمار في مصر.

وأكدت أنها اجتمعت بالطلاب المصريين الدراسين بالخارج، والذين عادوا خلال أزمة كورونا، وزاروا الاكاديمية الوطنية للتدريب للتعرف عليهم بعد الدراسة في الجامعات المرموقة خارجيًا.