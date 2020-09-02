محافظ الشرقية: محال كثيرة غيرت أنشطتها بدون ترخيص خلال فترة كورونا

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن ظاهرة تغيير النشاط التجاري للمحال التجارية، انتشرت بكثافة خلال ساعات الحظر، أثناء جائحة كورونا، الأمر الذى دعا الأجهزة التنفيذية في المحافظة، إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتعامل مع هذه الظاهرة.

وقال "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "الكهربائى بعد الظهر كان بيقلب سوبر ماركت.. اللى بيطلع في مخه حاجة بيعملها"، مشددا على أن هذا أمر غير مقبول، ويجب الحفاظ على حق الدولة وصحة المواطنين.

وأضاف "غراب"، أن تغيير النشاط التجارى لأي صاحب محل يقتضى إخطار الجهات المعنية، من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح: "احنا مع أي مواطن يرغب في تغيير النشاط ولكن وفق الشروط والقوانين المنظمة لذلك.. لا يوجد أي مبرر في الدنيا يقتضى مخالفة القانون.. الحفاظ على صحة المواطنين او حق الدولة أمر غير قابل للتفاوض".

ولفت محافظ الشرقية، إلى أن الحملات التي تشنها المحافظة على محال الأطعمة تتفاجئ بأمور لا يقبلها عقل، تتعلق بعدم صلاحية الأغذية التي تقدمها للجمهور، مشدداً على أن كل الجهود التي تقوم الأجهزة المعنية تهدف إلى الحفاظ على صحة المصريين.