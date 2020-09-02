رحلة "كمامة التموين" في شهرين.. من "اتنين على البطاقة" للصرف الإجباري

مع أول أيام شهر سبتمبر، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق قرار إلزامي، بصرف كمامة واحدة فقط إجبارياً شهرياً على البطاقات التموينية التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، ونقدم في سطور حصاد ما قدمته وزارة التموين في توزيع الكمامات منذ مطلع يوليو الماضي.

* سعر الكمامة المطروحة من التموين 8 جنيهات ونصف، مع طرح كمامات أخرى بالمحافظات بسعر 6 جنيهات.

* الكمامات المطروحة تسمح بسهولة التنفس، طاردة للسوائل والرذاذ، معالج من الخارج لقتل البكتريا والميكروبات، لا تسبب حساسية للبشرة، قابلة لإعادة الاستخدام حتى 50 غسلة.

* استمرار صرف الكمامة اختيارياً للبطاقات المتضمنة 3 افراد فأقل، وهنا أصبح صاحب البطاقة غير مُلزم بالحصول على كمامة ضمن سلعه التموينية.

* في وقت سابق، كان طرح الكمامات الطبية على بطاقات التموين، بحد أقصى كمامتين لكل بطاقة تموينة.

* تمّ توريد 19 مليون كمامة كمرحلة أولى يوليو الماضي، ووصلت الكمية الموردة بنهاية أغسطس إلى 40 مليون كمامة.

"التموين" تصرف كمامة واحدة إجباريًا لبطاقات الـ4 أفراد فأكثر

وقررت وزارة التموين، صرف كمامة واحدة فقط إجبارياً شهرياً على البطاقات التموينية التي تتضمن 4 افراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختيارياً للبطاقات المتضمنة 3 أفراد فأقل وذلك اعتباراً من اليوم.

وأهابت وزارة التموين، بـ بدالي التموين ومنافذ مشروع "جمعيتي" سرعة التوجه لمخازن شركتي الجملة (العامة/ المصرية) لاستلام الكميات المخصصة لهم من الكمامات لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية، لضمان انتظام عملية صرف المقررات التموينية.