كلية اللاهوت الأسقفية تختتم مؤتمرها السنوي بالإسكندرية

اختتمت كلية اللاهوت الأسقفية مؤتمرها السنوي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بفروعها الثلاث بمحافظات القاهرة والإسكندرية، والمنيا حيث انعقد بمحافظة الإسكندرية.

والمؤتمر الذي افتتحه المطران سامي فوزي، عميد كلية اللاهوت الأسقفية، بالصلاة، تضمن عدة محاضرات ألقاها القس "فرانك نويل" عن التلمذة وكيفية أن يصبح دارس اللاهوت تلميذًا حقيقىًا من خلال طرح أفكار عن شكل وصفات التلميذ بالإضافة إلى معايشة دارس اللاهوت للكلمة بشكل فعلي وليس مجرد دراسة نظرية.

كما تضمن المؤتمر محاضرتين وورشة عمل شملت أسئلة حول أهمية المواد وطريقة دراستها ورؤية الكلية خلال العشرة سنوات القادمة، واختتم المؤتمر بخدمة الشركة المقدسة (التناول).

يذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام 2005 وهدفها هو تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين للكهنوت من أجل خدمة الكنيسة.

كلية اللاهوت الأسقفية (AST) هي مشروع استراتيجي لأقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، تأسست عام 2005. بلغ عدد الملتحقين لأكثر من 130 طالبا وطالبة من خلفيات متنوعة يدرسون اللاهوت باللغة العربية في المرحلة الجامعية، إما على درجة الدبلوم لمدة عامين أو على درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات، في الحرم الجامعي في فروع القاهرة والإسكندرية والمنيا.