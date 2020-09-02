3 اكتشافات جديدة لـ"خالدة للبترول" خلال 2019-2020
حفر 39 بئرا تنموية منها 35 بئرا لإنتاج الزيت الخام و4 آبار غاز
كتب:
مارينا رؤوف
12:48 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
حقول إنتاج البترول
قال المهندس سعيد عبدالمنعم، رئيس شركة "خالدة للبترول" العاملة في قطاع البحث والتنقيب عن الزيت الخام والمواد البترولية، إنه تم تحقيق اكتشافات بترولية عديدة أبرزها كشف "بركات العميق-1X"، "كشف كارنارفون-1X"، و"كشف قادش أقصى -1X" خلال العام المالي 2019-2020.
وأضاف "عبدالمنعم" أنه بالإضافة إلى الاكتشافات الجديدة التي تم تحقيقها، إلا أنه تم الاهتمام بتنمية الاحتياطيات المؤكدة وتأكيد الاحتياطيات المحتملة والممكنة من خلال حفر 39 بئراً تنموية منها 35 بئراً لإنتاج الزيت الخام و4 آبار لإنتاج الغاز.
وأشار إلى أنه تم إنفاق 651 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020، وتم استخدامها في أعمال الإنتاج والتنمية للحقول والاكتشافات الجديدة.