خبير أرصاد جوية: فصل الصيف مستمر حتى 22 سبتمبر الجاري

قال أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة الجوية للأرصاد سابقا، خبير الأرصاد الجوية حاليا، إن فصل الصيف مستمر حتى يوم 22 سبتمبر الجاري مع استمرار درجات الحرارة الحالية وارتفاع نسبة الرطوبة، ومن بعدها سيبدأ فصل الخريف المعروف باعتدال درجة الحرارة فيه.

وأضاف "عبدالعال" في تصريحات لـ"الوطن"، أن الشعور هذه الفترة بالحر ليس سببه ارتفاع درجة الحرارة ولكن بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة بالجو، مشيرا إلى أن درجات الحرارة هذا العام ليست مرتفعة مقارنة بالعام السابق.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأيام الماضية من ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية مع توقع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا بنسبة 30%؜ قد تصل لحد السيول، على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء وخاصة عند مدينة سانت كاترين، وعلى سلاسل جبال البحر الأحمر.