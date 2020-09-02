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إياتا: انخفاض حركة الطيران في الشرق الأوسط بنسبة 93.3% خلال يوليو

كتب:

أيمن حمزة
03:55 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
إياتا :انخفاض حركة الطيران في الشرق الأوسط بنسبة 93.3% خلال شهر يوليو

إياتا :انخفاض حركة الطيران في الشرق الأوسط بنسبة 93.3% خلال شهر يوليو

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوى تسجيل أسواق السفر العالمية انخفضا في الطلب الدولي على المسافرين في يوليو بنسبة 91.9% مقارنة بشهر يوليو 2019، والذي يعد تحسناً طفيفاً بالمقارنة مع 96.8% المسجل في يونيو، وانخفضت السعة بنسبة 85.2%، وعامل الحمولة بنسبة 38.9 نقطة مئوية ليصل إلى 46.4%.

حيث سجلت شركات الطيران الأوروبية انحساراً كبيراً في الطلب خلال شهر يوليو لتصل إلى 87.1% أقل بالمقارنة مع العام الماضي، وتحسناً عن أرقام شهر يوليو التي كانت 96.7% على أساس سنوي، لتعكس نتائج تخفيف القيود على السفر في منطقة "شنغن"، كما انخفضت السعة حوالي 79.2% وعامل الحمولة 33.8 نقطة مئوية ليصل إلى 55.1%.

وكانت الحركة الجوية لشركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ شبه معدومة بعد أن سجلت انخفاضاً بنسبة 96.5% بالمقارنة مع العام الماضي، ولم تتغير بشكل كبير عما سجلته في يوليو (97.1)، وتعد هذه النسب هي الأسواء بالمقارنة مع باقي الأسواق. وانخفض السعة بنسبة 91.7% وتقلص عامل الحمولة 47.3 نقطة مئوية مسجلاً 35.3%.

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط انخفاضاً حاداً بنسبة 93.3% في الحركة الجوية خلال شهر يوليو وتحسناً عن 96.1% مقارنةً بشهر يونيو. وانخفضت السعة بنسبة 85.6% وعامل الحمولة 43.4 ليصل إلى 38%.

وشهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية انخفاضاً في حركة المسافرين بنسبة 94.5% خلال يوليو، ونحسناً طفيفاً عن 97.1% المسجل في يونيو، وانخفضت السعة 86.1% وعامل الحمولة 53 نقطة مئوية ليصل إلى 35%.

ووصل معدل الانخفاض للحركة الجوية لشركات الطيران في أمريكيا اللاتينية إلى 95% خلال يوليو بالمقارنة مع نفس الفترة مع العام الماضي، وتحسن طفيف عن يونيو الذي سجل 96.6%. وانخفضت السعة حوالي 92.6% وعامل الحمولة بحوالي 27.1 نقطة مئوية ليصل إلى 58.4% الذي يعد الأعلى بالمقارنة مع باقي الأسواق.

وانخفض الطلب على الحركة الجوية للشركات الأفريقية إلى 94.6% خلال يوليو، وتحسناً عن 97.8% المسجل في يونيو، وتقلصت السعة بحوالي 84.6% وعامل الحمولة 47.1 نقطة مئوية ليصل إلى 25.4% الذي يعد الأقل بالمقارنة مع باقي الأسواق.

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