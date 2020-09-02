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الأرصاد تقدم 4 نصائح هامة للمواطنين لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

كتب:

نجلاء فتحي
02:24 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
أرشيفية

أرشيفية

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين بشأن الطقس بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو والتي تزيد الشعور بارتفاع درجة الحرارة، ولمواجهة الشعور بالحر اتباع الآتي:

1- عدم الجلوس في الأماكن المغلقة سيئة التهوية.

2- عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خاصة ما بين وقت الظهر والعصر.

3- الإكثار من شرب السوائل بقدر الإمكان.

4- ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت عن وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة، اليوم وغدا الخميس، على القاهرة بين 35 درجة و34 درجة ثم تعود بين 36 و37 درجة اعتبارا من الجمعة، ولمدة 72 ساعة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تشعرنا بارتفاع درجات الحرارة.

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