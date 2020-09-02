انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم وغدا مع ارتفاع نسب الرطوبة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبئوات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن وجود كميات كبيرة من الرطوبة في سيناء مع الطبيعة الجبلية هناك تعمل على تكون السحب الممطرة، خاصة في سانت كاترين.

وأكد على وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة، اليوم وغدا الخميس، على القاهرة بين 35 درجة و34 درجة ثم تعود بين 36 و37 درجة اعتبارا من الجمعة، ولمدة 72 ساعة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تشعرنا بارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف شاهين أنه يصاحب ذلك شبورة المائيه صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وسط فرص لسقوط أمطار اليوم الأربعاء على مناطق من سيناء، وتعود الفرصة مرة أخرى هناك اعتبارا من يوم الجمعة لمدة 48 ساعة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لفرص سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء قد تصل للسيول على مدار الثلاثة أيام المقبلة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

وأكدت الهيئة أنه من المتوقع، أن تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل، مع نزول الشبورة المائية صباحا، والرياح معتدلة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، فيما تصل نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 75 %.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة، والرياح معتدلة، وسط توقعات بفرص سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء قد تصل للسيول.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود ليلا، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وعلى جنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.