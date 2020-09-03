تموين المنيا يُحرر 40 مخالفة متنوعة بالمراكز والمدن

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم، بهدف القضاء على الغش التجاري، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى ضرورة الإلتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن القيادة السياسية وخاصة خلال الفترة الراهنة.

وأوضح دكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن مديرية التموين حررت 40 مخالفة تموينية متنوعة منها 30 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (سجلات – توقف عن الإنتاج – خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن- عدم وجود ميزان)، بالإضافة لتحرير 10 مخالفات تموينية في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين عدم الإعلان عن الاسعار وعدم وجود شهادات صحية.